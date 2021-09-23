РИАМО - 23 сен. Количество ежедневных прометаний улично-дорожной сети Москвы с начала листопада увеличено с двух до четырех раз в день. Это нужно для повышения уровня безопасности дорожного движения, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Мокрая опавшая листва на проезжей части так же опасна, как и обледенение дороги. Она ухудшает сцепления колес автомобиля с дорожным покрытием.

Также опавшие листья в дождеприемных решетках могут стать причиной локальных скоплений воды во время дождей.

Уборочная техника под мощным давлением всасывает листву и сор с проезжей части и лотковой зоны в резервуар. После окончания цикла работ их транспортируют к месту утилизации.

Автомобилистов просят с пониманием отнестись к работе городских служб и не препятствовать прохождению колонн техники.