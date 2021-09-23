РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Жители подмосковного Красногорска смогут заключить комплексные договоры на соцгазификацию и обслуживание газового оборудования в мобильных офисах 14 и 15 октября, сообщается в Telegram-канале администрации округа.

Всех желающих приглашают на встречу по вопросам социальной газификации в мобильные офисы: в селе Ангелово 14 октября вблизи д. 47А, в поселке Отрадное - 15 октября напротив д. 12А корп. 1. Время работы - с 10:00 до 15:00.

В мобильном офисе можно заключить комплексный договор на социальную газификацию, договор на техническое обслуживание газового оборудования. Также специалисты помогут с регистрацией объекта, присвоением адреса, применением понижающего коэффициента 0,7 за электричество, перерасчетом за ТКО и по другим вопросам.