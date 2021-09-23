РИАМО - 23 сен. На станции Апрелевка после запуска МЦД-4 ожидается значительное увеличение пассажиропотока – до 7,5 тыс. ежедневно к 2025 году. Пригородный вокзал открыли после реконструкции в четверг, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В настоящее время станцией каждый день пользуются 3 тыс. человек, а к 2030 году число пассажиров превысит 11 тыс.

После обновления на станции появились 3 платформы с навесами на всю длину, терминал с турникетами, кассами и туалетом, переход к лифтам и эскалаторам, а также перехватывающая парковка.

«Апрелевка — уже 6-я построенная по стандартам московского транспорта станция на Киевском направлении ж/д с 2020 года. До конца года здесь вместе с РЖД планируем открыть еще 5 станций, включая Аминьевскую и Минскую, которые образуют транспортные хабы с пересадкой на метро и наземные маршруты», - рассказал заммэра Москвы, руководитель столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Планируется, что каждая из них станет частью МЦД-4. Реализацию нового диаметра контролирует мэр Москвы Сергей Собянин.

«Чтобы запустить новый сквозной маршрут, проводятся гигантские по объему работы, включая обновление пассажирской инфраструктуры, развитие старых и строительство новых ж/д участков», - пояснил Ликсутов.