РИАМО - 23 сен. Новостройку возвели для жителей аварийного дома в Клину в рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Москвской области.

Дом построен в Высоководске на ул. Ленина. Сейчас в пятиэтажке идут работы по пусконаладке инженерных систем. В здание въедут 10 переселенцев из аварийного фонда.

В новостройку переедут жильцы дома №8 на ул. Ленина. До конца года им планируют вручить ключи. Объем расселенного фонда составит более 245 кв. м.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».