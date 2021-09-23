РИАМО - 23 сен. В медицинских организациях Подмосковья с сентября начала действовать новая электронная услуга по выписке электронного рецепта на льготные препараты. За первые 2 недели врачи оформили уже более 200 тыс. таких рецептов. Об этом сообщает пресс-служба областного Минздрава.

«Электронный рецепт – это прежде всего удобно. Его невозможно потерять или испортить. Кроме того, оформление занимает меньше минуты. На приеме врач в информационной системе оформит электронный рецепт, а аптечный пункт просто выдаст препарат», – сказала зампред правительства Московской области – министр здравоохранения региона Светлана Стригункова.

Она подчеркнула, что информация обо всех выданных рецептах сохраняется в личном кабинете пациента на региональном портале госуслуг.



Получить лекарство можно в аптеках государственной аптечной сети «Мособлмедсервис». Пациенту достаточно назвать свои ФИО и дату рождения, или номер полиса ОМС, или СНИЛС. По желанию пациента можно будет оформить и бумажную версию рецепта.

Ранее Стригункова сообщала, что повторную вакцинацию от Covid-19 в Подмосковье прошли уже порядка 65 тыс. человек.