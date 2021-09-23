РИАМО (КОРОЛЕВ) - 23 сен. В сгоревшем помещении клуба «Активное долголетие» в Королеве отремонтировали коридор и ресепшн, сообщает пресс-служба городской администрации.

В августе в здании на ул. Дзержинского, где находится клуб, произошел пожар, из-за которого пострадало помещение клуба.

В настоящее время в клубе активно ведутся ремонтные работы. Полностью восстановлены входная группа, ресепшн и коридор. В процессе находится ремонт кафетерия. Параллельно закупаются оборудование и новая мебель.

Сейчас в клубе занятия частично проводятся в помещениях, не пострадавших от пожара. Все работы планируется завершить к 1 октября.