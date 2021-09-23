РИАМО - 23 сен. Новая методика подсчета убытков по полису страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) вступила в силу в России 20 сентября. По мнению страховых компаний, выплаты вырастут, эксперты же считают иначе, пишет в четверг газета «Известия».

Согласно новой методике, справочники запчастей будут обновляться один раз каждые 3 месяца, что позволит сделать цены в них ближе к актуальным. Кроме того, оценивать ущерб для подсчета стоимости убытка будет производиться в каждом субъекте РФ отдельно, вместо разделения на 13 регионов.

Раньше критерием отбора автомобильного бренда в справочник служило количество страховых случаев по конкретной марке, в год должна была произойти 1 тыс. случаев, теперь же для попадания в справочник требуется регистрация 15 тыс. полисов по марке в год.

Стоимость запчастей и ремонта автомобиля будет рассчитываться из открытых источников: прайс-листов, информационных баз данных и прочих, однако их точный перечень не определен. Соответственно, в справочник средней стоимости запчастей может быть включена стоимость как оригинальной запасной части, так и ее аналога, цена и качество которого могут значительно разниться с оригиналом. Запрещена установка БУ запчастей.

Страховщики сходятся во мнении, что средняя выплата после введения новых справочников увеличится на 4-5% в зависимости от портфеля конкретной страховой компании.

Эксперты скептически настроены к новым методикам, главной проблемой они считают финансовую заинтересованность страховщиков. То есть, справочники запчастей будут составляться организацией, которая напрямую заинтересована в занижении стоимости запасных деталей – именно это может привести к занижению выплат по ОСАГО.

«Исходя из предыдущего опыта применения ЕМР (единой методики расчетов – прим. ред.) и расчета выплат, можно с высокой долей вероятности сказать, что суммы выплат не вырастут, поскольку в этом не заинтересованы страховые компании», — сказал глава направления ТО и ОСАГО международной сети автосервисов Fit Service Алексей Поляков.

Он отметил, что с момента введения ЕМР стали очевидны ее недоработки и ориентированность на выгоду для страховых компаний.