РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 23 сен. Сотрудники Домодедовской таможни пресекли попытку незаконного ввоза наркотических средств и психотропных веществ, сообщили в пресс-службе таможни.

В ходе проведения таможенного досмотра багажа гражданина РФ, прибывшего рейсом Шарджа – Москва, таможенники обнаружили 7 блистеров с таблетками, содержащими психотропное вещество − модафинил.

Также в кошельке обнаружили вещество темно-коричневого цвета. Согласно заключению эксперта, вещество содержит наркотическое средство – гашиш. Общая масса наркотика составила 0,47 г.

По данному факту проводятся проверочные мероприятия в соответствии с УК РФ.

Незаконное перемещение через государственную границу РФ наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров может быть квалифицировано как преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 229.1 УК РФ.