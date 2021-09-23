РИАМО - 23 сен. Торговые сети «Магнит» и «Пятерочка» получили предупреждение о завышенных ценах на продукты в Подмосковье, сообщает пресс-служба УФАС России по Московской области.

«Так, в некоторых муниципальных образованиях, где торговые сети занимают доминирующее положение, стоимость пшеничной муки, хлеба, кур и свинины более чем на 10% превышала установленную в городских округах, в которых признаки доминирующего положения отсутствовали», - говорится в сообщении.

Ведомство направило сетям предупреждения о прекращении необоснованного завышения стоимости продуктов.

Если в течение 10 дней изменения не произойдут, то УФАС возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства по факту злоупотребления доминирующим положением.