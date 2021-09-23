РИАМО - 23 сен. Готовность станции «Марьина Роща» Большой кольцевой линии столичной подземки оценивается в 71%. Она станет самой глубокой на БКЛ, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Северо-восточный участок БКЛ – один из самых длинных и сложных, на этом участке также строится самая глубокая станция ветки – «Марьина Роща» с глубиной заложения 70 м», - пояснил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В настоящее время в подземной части объекта выполняются горнопроходческие работы. Строители завершили расширение тоннелей. Сейчас ведется раскрытие проемов от правого и левого станционных тоннелей к среднему, обустройство основных конструкций.

«В наземном вестибюле монолитные работы уже завершены, выполнена большая часть наружной отделки, на 34% завершены архитектурно-отделочные работы пассажирской зоны, в служебных помещениях ведется монтаж внутренних инженерных систем», - уточнил Бочкарев.

Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов добавил, что другая станция на севере-восточном участке БКЛ находится на том же уровне готовности. Станцию «Сокольники» достроили на 72%, там завершили обустройство основных конструкций платформенного участка с вестибюлями.

«Продолжаются архитектурно-отделочные работы в вестибюлях и зоне пересадки на одноименную станцию Сокольнической ветки, ведется монтаж внутренних инженерных систем, близятся к завершению монолитные работы по сооружению вентиляционного канала и пешеходных выходов», - рассказал Кравцов.

Еще одна станция – «Рижская» - доделана на 62%. На этом объекте продолжают расширять проемы в подземной части, обустраивают опоры под эскалаторы, отделывают в черновую служебные и технические помещения. Основные конструкции здания вестибюля планируют доделать в ближайшее время.

Помимо этих 3 станций, в северо-восточных участок Большого кольца входят уже готовые станции «Электрозаводская», «Лефортово» и «Авиамоторная». Сейчас они работают в составе некрасовской линии метро. Введение участка обеспечит новыми транспортными узлами одновременно ряд районов столицы.

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