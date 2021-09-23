РИАМО - 23 сен. Спасатели 229-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» 22 сентября вывели из лесного массива в Луховицах мужчину, который заблудился во время сбора грибов в Белоомутском лесу. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В единую диспетчерскую службу «Система-112» позвонил знакомый грибника. Он рассказал, что находился в лесу вместе с приятелем, но потом понял, что друг заблудился.

«Мужчина рассказал, что в течение часа пытался найти своего приятеля, но тот не откликался. Выйдя на дорогу, грибник позвонил в службу спасения, так как телефона у заблудившегося с собой не было», – сказал старший смены Кирилл Нечай.

Он отметил, что, прибыв в район поиска, работники противопожарно-спасательной службы совместно с сотрудниками полиции и лесного хозяйства начали прочесывать лесные кварталы, подавая звуковые сигналы с помощью громкоговорящего устройства аварийно-спасательного автомобиля.

Через 4 часа грибник был найден. Медпомощь ему не потребовалась.