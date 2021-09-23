РИАМО - 23 сен. Свыше 20,6 тыс. доноров крови получают выплаты каждый год в размере более 15 тыс. рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

На выплату могут рассчитывать те граждане, которые награждены знаком «Почетный донор России» или «Почетный донор СССР».

«Оформить услугу очень просто. Достаточно подать письменное заявление об установлении ежегодной денежной выплаты в орган социальной защиты по месту жительства, в том числе через МФЦ», – сказала зампред правительства Подмосковья –министр социального развития региона Ирина Каклюгина.

Выплата будет начислена в течение 10 дней.