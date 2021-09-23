РИАМО - 23 сен. Двое парашютистов прыгнули на проезжую часть с высотки на Ленинском проспекте в Москве, полет экстремалов засняли очевидцы, сообщает РЕН ТВ.
На появившихся в соцсетях кадрах видно, как парашютисты уже завершают свой прыжок и начинают приземляться.
Один из экстремалов сразу сел на обочине, второго сильный порыв ветра отнес к дороге с очень плотным автомобильным движением. Однако и для него полет закончился без происшествий.
Парашютисты прыгнули с высотки на Ленинском проспекте в Москве. ВИДЕО>>
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