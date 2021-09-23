РИАМО - 23 сен. Рабочие приступили к монтажу металлоконструкций пролетных строений эстакады на опоры над Боровским шоссе. Работы ведутся на участке магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе», сообщает пресс-служба департамента строительства столицы.

«После завершения монтажа на временные опоры, строители начнут устанавливать балки пролетных строений в проектное положение», - рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

В рамках проекта на участке планируется возвести эстакаду над Боровским шоссе, тоннель на Киевским шоссе и построить 2 подземных пешеходных перехода.

Введение магистрали в эксплуатацию увеличит транспортную доступность районов Ново-Переделкино и Солнцево, а также поселения Московский.

Кроме того, после завершения строительства участка ожидается повышение пропускной способности Боровского, Киевского, Калужского и Варшавского шоссе. Отрезок пути свяжет Боровское и Киевское шоссе, избавив водителей от необходимости выезжать на МКАД, ул. Родниковая и Проектируемый проезд № 389.

«Мэр Москвы Сергей Собянин поставил задачу, завершить строительство участка магистрали «Солнцево-Бутово-Варшавское шоссе» от Боровского шоссе до Киевского шоссе до конца 2023 года», - заключил Загрутдинов.