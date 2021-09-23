РИАМО - 23 сен. Все 6 членов экипажа упавшего самолета Ан-26 в заповеднике под Хабаровском погибли, передает ТАСС.

Источник в экстренных службах подтвердил данную информацию.

Обломки самолета обнаружили с вертолета во время поисковой операции. Борт упал на сопку в Большехехцирском природном заповеднике.

Самолет Ан-26, принадлежавший ЗАО «Летные проверки и системы», выполнял технический полет 22 сентября. В 38 км от Хабаровска самолет пропал с радаров.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по смерть людей.