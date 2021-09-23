РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 23 сен. Спортивная команда Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения Подольска (входит в госкорпорацию «Ростех») в корпоративных играх «Премьер-лига звезд» – «Дружба» в турнирах по футболу, настольному теннису и дартсу заняла 4 и 3 места, сообщает пресс-служба института.

Футбольный турнир организовали при поддержке футболистов Дмитрия Аленичева и Егора Титова.

Для команды ЦНИИТОЧМАШ ситуация на футбольном поле развивалась довольно драматично. Климовчане в своей группе выиграли у всех соперников. Забили 10 голов, пропустили только 1, заняли в итоге первое место в группе и вышли в золотой плей-офф.

В четвертьфинале жребий свел их с командой «Оливер-А», которую много лет тренирует сам Дмитрий Аленичев.

«Команда очень техничная, интересная, и у нас с ними давние счеты. Мы выбрали тактику – сидеть в обороне и играть на контратаках. В итоге довели дело до пенальти, и спортивная удача здесь оказалась на нашей стороне. Это стало нашей второй победой над командой Аленичева», – сказал капитан команды ЦНИИТОЧМАШ «Винторез» Павел Поздняков.

Он добавил, что в матче за 3 место оружейники в самом начале пропустили гол со штрафного и затем всю игру не могли восстановиться, хотя все время давили соперника. В итоге – 4 место из 16 команд.

Параллельно с футболистами в этот день соревновались корпоративные теннисисты и любители дартса.

Честь ЦНИИТОЧМАШ в настольном теннисе достойно защищал ветеран предприятия Анатолий Тетрадов, взявший бронзовую медаль. В дартсе оружейники также заняли 3 место.