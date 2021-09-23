РИАМО - 23 сен. Новые центральные диаметры придут в Подмосковье в 2023 году, а перемены жители смогут заметить уже сейчас. В четверг в Апрелевке открылась после реконструкции станция, которая станет конечной точкой МЦД-4, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Ежедневно платформа принимает 6 тыс. пассажиров и поток будет только расти.

«Благодаря поддержке президента и нашему сотрудничеству с Москвой и РЖД станция обрела вторую жизнь. Новые платформы с навесами от дождя и солнца, терминал с лифтами и эскалаторами, надземный переход через пути — все это сделает поездки приятнее», — сказал Андрей Воробьев.

В порядок привели прилегающую территорию, отремонтировали дороги и тротуары, обустроили парковки, чтобы вокзал стал по-настоящему комфортным и безопасным для пассажиров.

«Было много вопросов по поводу путепровода рядом со станцией — проект уже готов и в этом году начинаем строительство», — подчеркнул губернатор.

Воробьев отметил, что современный транспорт без пробок — это один из главных запросов жителей Подмосковья.

По его словам, МЦД — это новые стандарты скорости и сервиса, а значит и новое качество жизни.

«Постараемся не снижать темп и в 2023 году запустить еще два диаметра: в первом квартале – МЦД-3, а в четвертом – самый сложный и протяженный МЦД-4, который свяжет Наро-Фоминский округ с Реутовом и Балашихой. Обязательно будем и дальше информировать о ходе проекта», — заключил Воробьев.