РИАМО - 23 сен. ООО «Партнер» признано недобросовестным поставщиком, компания уклонилась от заключения контракта на проведение ремонтных работ крыльца в больнице Домодедова, сообщает пресс-служба Московского областного УФАС России.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ГБУЗ МО «Домодедовская центральная городская больница» в отношении ООО «Партнер» для включения в реестр недобросовестных поставщиков. Согласно сведениям, учреждение направило в адрес общества проект контракта в установленный законом срок.

В регламентированный срок компания не представила заказчику через оператора электронной площадки проект контракта, подписанный электронной цифровой подписью лица, имеющего право действовать от имени участника закупки. В связи с чем, учреждению поступило уведомление об уклонении ООО «Партнер» от заключения контракта на выполнение работ по ремонту крыльца аварийного выхода из актового зала.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило доказательств наличия объективных причин для неподписания проекта контракта в установленные законом сроки.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «Партнер» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.