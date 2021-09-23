РИАМО - 23 сен. Самец и самка медоеда прибыли в Центр воспроизводства редких видов животных под Волоколамском в мае, прошли карантин и теперь поселились на территории Московского зоопарка, сообщает пресс-служба зоосада.

Пока животные проходили карантин, им подготавливали свой вольерный комплекс.

«Медоеды поселились на нашей новой территории в павильоне Копытные Африки. Там для них подготовлены 2 внутренних вольера и просторный уличный. Сейчас животные находятся во внутренних помещениях по соседству с жирафом Липой, маленькими и дик-диками и сурикатами», – сообщила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она уточнила, что в вольерах для медоедов подготовили конструкции для обогащения среды – бревна, домики, подвешенные цепи. Новые постояльцы начали обследовать свои новые дома.

Медоеды прилетели из Чехии, дорогу перенесли хорошо. Животным 2 года, в неволе они живуот до 30 лет.

Животные активны преимущественно в сумерках или ночью. На своей территории медоеды выкапывают несколько нор, а так как они за сутки проделывают далекие походы, то почти никогда не ночуют в одном и том же месте две ночи подряд. В поисках пищи они передвигаются по земле, но иногда залезают и на деревья. Охотятся на грызунов, а также на молодых особей более крупных видов, таких как лисица или антилопа.