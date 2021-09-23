РИАМО (МЫТИЩИ) - 23 сен. В перинатальном центре Мытищинской городской клинической больницы с начала года состоялось 1548 родов, сообщается в Instagram-аккаунте МГКБ.

С начала 2021 года в перинатальном центре МГКБ многодетными матерями стали 289 женщин, из которых 21 в сентябре.

Задачей перинатального центра является оказание всех видов квалифицированной и высокотехнологичной амбулаторной, в том числе консультативной, и стационарной медицинской помощи женщинам и новорожденным на основе семейно-ориентированного родовспоможения.