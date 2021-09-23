РИАМО - 23 сен. Общественный штаб по наблюдению за выборами в столице не обнаружил следов взлома и вбросов в ходе прошедшего электронного голосования. Об этом сообщил глава штаба Алексей Венедиктов.

Ранее Венедиктов заявил, что итоги ДЭГ пересчитают до 27 сентября. Все документы опубликуют в открытом доступе. Ознакомиться с ними сможет любой желающий.

«В рамках технической рабочей группы будет продолжена работа по анализу первичных данных и развитию системы в части гласности и открытости», — написал Венедиктов в своем Telegram-канале.

Трехдневные выборы в Госдуму 8 созыва в России прошли с 17 по 19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе в Москве.

В электронном голосовании в столице приняли участие около 2 млн человек, явка составила составила 96,5%.