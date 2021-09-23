РИАМО - 23 сен. Московское областное УФАС России выявило нарушения при организации и проведении открытых конкурсов в Красногорске, выданы предписания об устранении нарушений, сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

9 сентября 2021 года комиссия УФАС по Подмосковью рассмотрела жалобы ООО «Прорыв» на действия администрации городского округа Красногорск при организации и проведении открытых конкурсов по отбору управляющей организации для управления многоквартирными домами.

Согласно доводам жалоб, администрация неправомерно отказала ООО «Прорыв» в допуске к участию в конкурсах.

Изучив представленные доказательства и выслушав позицию представителя администрации, участвовавшего в рассмотрении жалоб, комиссия выявила нарушения порядка рассмотрения заявок ООО «Прорыв» на участие в открытых конкурсах и признала жалобы обоснованными.

Администрации округа выданы обязательные для исполнения предписания об устранении допущенных нарушений.