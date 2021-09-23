РИАМО - 23 сен. Мужчина 1984 года рождения задержан в Подольске за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего смерть, сообщили РИАМО в пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Труп мужчины 1964 года рождения был обнаружен в квартире на ул. Кутузовской в Подольске.

Удалось установить личность подозреваемого. Его доставили в отделение полиции и задержали.

Он пояснил, что совершил убийство на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре.