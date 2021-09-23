РИАМО - 23 сен. Более 12 тыс. столичных бизнесменов воспользовались услугами «Линии прямых обращений» за 7 лет работы сервиса, она позволяет предпринимателям получать консультации по различным вопросам, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Оперативная коммуникация позволяет большему количеству предпринимателей пользоваться имеющимися возможностями поддержки от города и вкладывать средства в развитие экономики столицы. «Линия прямых обращений» инвестпортала Москвы — это удобный способ для бизнеса получить необходимую консультацию. Ответ на запрос приходит пользователю на электронную почту, указанную при регистрации», — отметил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Ефимов добавил, что срок рассмотрения обращения длится от 14 до 30 календарных дней, хотя обычно заявитель получает ответ за 5 дней.

На сайте доступно 30 онлайн-сервисов, ежедневно его посещают около 8,7 тыс. пользователей. На «Линии прямых обращений» можно получить разъяснения по вопросам приобретения недвижимости с использованием цифровой подписи, о возврате средств обеспечения участия в процедуре аукциона и многое другое.

«Ежегодно популярность онлайн-сервисов портала увеличивается. Пятая часть от общего числа обращений на линию поступила в этом году — почти 2,4 тыс. обращений. Как правило, инвесторы интересуются процедурами проведения торгов, получением финансовой поддержки, организацией осмотра объектов, а также предлагают для рассмотрения инвестиционные проекты», — рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров.​