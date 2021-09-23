РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 23 сен. Пробка протяженностью 3,5 км образовалась на Новорижском шоссе в подмосковном Красногорске в сторону Москвы, следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

Движение затруднено от Ильинского шоссе до МКАД. На внешней стороне кольца также небольшая пробка из-за ремонтных работ. По внутренней есть участки со сниженной скоростью потока. Сервис оценивает ситуацию на 6 баллов.

На Волоколамском шоссе наблюдаются локальные пробки в обоих направлениях. Незначительно затруднено движение в сторону МКАД в районе Павшинской поймы – на карте участок от Спасской улицы обозначен желтым.