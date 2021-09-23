РИАМО - 23 сен. В городском округе Люберцы полицейские задержали мужчину, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.

Ночью в дежурную часть МУ МВД России «Люберецкое» поступило заявление о том, что молодой человек нанес ножевое ранение местному жителю во дворе дома на Быковском шоссе. Пострадавший госпитализирован.

«Спустя несколько минут на место преступления прибыл экипаж ГИБДД, который на соседней улице заметил мужчину, подходившего под описание очевидцев происшествия. Инспекторы ДПС задержали подозреваемого в совершении противоправных действий и доставили в отдел полиции, им оказался 26-летний местный житель», – сказала начальник областного главка МВД России Татьяна Петрова.

Задержанный пояснил, что шумная компания под его окнами мешала ему спать, в ходе возникшего конфликта он нанес одному из мужчин удар ножом в область живота. После чего выбросил орудие преступления в мусорную урну и попытался скрыться.

Правоохранители обнаружили и изъяли кухонный нож, использовавшийся при совершении противоправного деяния.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Судом задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.