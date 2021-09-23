РИАМО - 23 сен. Жители столицы могут проверить сердечный ритм в 25 центрах «Мои документы», там установлены кардиокресла, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Чтобы воспользоваться кардиокреслом нужно ввести номер полиса обязательного медицинского страхования, а далее следовать инструкциям на экране. После завершения обследования, его результаты будут загружены в электронную медицинскую карту.

Если у пациента нет электронной медкарты, то специалисты помогут получить расширенный доступ к порталу mos.ru и подать заявку на оформление карты.

Во всех центрах «Мои документы» размещены тонометры для измерения артериального давления. А в 69 офисах можно пройти медицинское обследование с помощью современного диагностического комплекса.