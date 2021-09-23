РИАМО (БАЛАШИХА) - 23 сен. Холодную и горячую воду отключили в четверг в 2 жилых домах подмосковной Балашихи, воды не будет до окончания ремонтных работ, сообщается на сайте Балашихинского водоканала.

С 09:00 до 12:00 в связи с заменой задвижки на ВНС 1-34 по адресу: пр-т Ленина, 31 прекращена подача холодного и горячего водоснабжения. Под отключение попадает указанный дом.

Кроме того, с 9:00 до окончания работ для оказания содействия в восстановлении трубопровода холодного водоснабжения на сетях абонента в многоквартирном доме, на основании письма от ФГБУ ВНИИПО МЧС России, по адресу: Балашиха, микрорайон ВНИИПО, 11 требуется временное отключение подачи холодного водоснабжения по указанному адресу.

Подвоз воды по требованию будет обеспечен.