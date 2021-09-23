РИАМО - 23 сен. Экс-министр сельского хозяйства Тувы Юрий Тыт-оол был обнаружен с множественными колотыми ранениями груди в собственной квартире. Рядом с ним найдена мертвой его жена с огнестрельными ранениями, сообщает kp.ru.

Бывший чиновник и его супруга были обнаружены вечером 22 сентября. Мужчину госпитализировали. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Следствие рассматривает две версии случившегося. Согласно первой, экс-чиновник сам застрелил жену и пытался покончить с собой. Вторая версия – нападение.

Юрий Тыт-оол занимал пост министра сельского хозяйства республики в 2015 году. В 2017 году его задержали за мошенничество.