РИАМО - 23 сен. Работы по благоустройству спортивного кластера завершили в поселении Михайлово-Ярцевское новой Москвы. Там появилась площадка для паркура и лыжероллерная трасса, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Работы прошли в два этапа. В прошлом году привели в порядок дорожно-тропиночную сеть, лыжероллерную трассу, памп-трек и трассу с перекатами и поворотами для езды на велосипедах, скейтах, роликах и самокатах.

В этом году благоустройство было продолжено. В парке появилась площадка для паркура, провели работы по благоустройства лежаков для отдыха, установили садовые диваны, некоторые из них – под оригинальным деревянным навесом.

Кроме того, в парке установили детскую площадку с «песочной фабрикой», разместили спортивную площадку и уличные тренажеры. А еще – посадили деревья и кустарники, а также разбили газоны.