РИАМО - 23 сен. Четыре лифта заработали на Братеевском мосту, они предназначены для маломобильных групп граждан, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Подходы к лифтам оснастили системой электроподогрева.

«Лифты расположены рядом с лестничными сходами с обеих сторон сооружения. Грузоподъемность каждого — до 1 тысячи килограммов», — сказал заместитель мэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он добавил, что лифты будут работать круглосуточно, а внутри кабин и на этажных помещениях будет вестись видеонаблюдение. При возникновении внештатных ситуаций на месту прибудет дежурная бригада. ​