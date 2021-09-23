РИАМО - 23 сен. Российских автовладельцев больше не будут штрафовать за превышение средней скорости. Эта практика в стране действовала около 7 лет, пишет газета «Коммерсант».

За среднюю скорость штрафовали в том случае, когда нарушение фиксируют две камеры на расстоянии нескольких километров друг от друга.

Эта практика вызывала волну негодований от водителей, ведь в правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость».

В ГИБДД не объяснили, с чем связан отказ от штрафа за среднюю скорость.

О том, что постановления больше не выносятся, стало известно из ответа Генпрокуратуры президенту Московской коллегии правовой защиты автовладельцев Виктору Травину, который ранее жаловался на незаконность данной практики.