РИАМО - 23 сен. Жители столицы, прошедшие обследование в павильонах «Здоровая Москва», получили более 100 тыс. телемедицинских консультаций, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Таким образом, можно сократить время между выявлением заболевания и получением медицинской помощи.

«Широкое применение удаленных консультаций и медицинского контроля за состоянием пациентов без непосредственного визита к врачу у нас вошло в практику в период пандемии. Опыт оказался очень полезным, и теперь он активно применяется при сопровождении москвичей, у которых были выявлены отклонения в ходе обследования в павильонах «Здоровая Москва», — сказала руководитель центра телемедицины департамента здравоохранения Москвы Мариам Пахуридзе.

Врач связывается с пациентом по телефону: так он назначает обследования и выписывает препараты. В павильонах «Здоровая Москва» для посетителей доступно более 1,5 тыс. единиц оборудования, в том числе высокотехнологичные аппараты.

Среди них есть цифровые электрокардиографы. Они оснащены функцией авторасшифровки, работающей с использованием алгоритмов искусственного интеллекта.