РИАМО - 23 сен. Пенсия россиян с северным стажем и старше 80 лет увеличивается в любое время года, сообщает РИА Новости.

В Пенсионном фонде РФ напомнили, что 3 категории лиц при получении пенсии не привязываются к времени года. Это касается пожилых людей в возрасте от 80 лет, трудящихся с заработанным стажем на Севере и пенсионеров, уволенных с работы.

В указанных случаях увеличение выплат происходит при наступлении соответствующих обстоятельств.

Граждане старше 80 лет автоматически получают надбавку, людям со стажем на Севере нужно подать заявление в ПФР с подтверждающими документами. Выплаты будут перечислены с нового месяца.