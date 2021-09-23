РИАМО - 23 сен. Государственные аптечные сети в столице полностью обеспечены противовирусными лекарствами, а также средствами индивидуальной защиты в условиях продолжающейся пандемии коронавируса и сезонного всплеска заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом РИАМО сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Многочисленные медицинские исследования в области эпидемиологии доказали, что лучшей защитой от инфекционных заболеваний является вакцинация. Она позволяет создать естественный иммунитет к определенному возбудителю, что предотвращает развитие заболевания и его осложнений», - добавили в пресс-службе.

Любой желающий старше 18 лет может сделать прививку от гриппа в одном из 45 мобильных пунктов вакцинации в Москве. Их список размещен на сайте городского Депздрава. Также прививки делают в столичных поликлиниках.

Помимо этого, в Москве продолжается бесплатная массовая вакцинация от Covid-19. На базе поликлиник можно сделать прививку по предварительной записи, а в популярных общественных местах, где работают выездные бригады медиков, принимают без записи.

Также в ведомстве напомнили, что при обнаружении у себя признаков простудного заболевания не стоит заниматься самолечением, необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи.