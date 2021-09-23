РИАМО - 23 сен. Приложение «Дневник «МЭШ» от проекта «Московская электронная школа» вышло в финал премии GESS Eduсation Awards. Победителей объявят в ноябре на конференции в Дубае, а всего в конкурсе участвуют представители 59 стран, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, делается все возможное, чтобы работа с сервисами «Московской электронной школы» была удобнее для учеников, учителей и родителей, поэтому мобильное приложение активно развивается.

«Сейчас приложением пользуется уже миллион человек. Каждый родитель может буквально за пару минут создать в приложении уведомление об отсутствии ребенка на уроках или настроить подписку на получение push-уведомлений об оценках за день и о домашнем задании по предметам на завтра. А благодаря интеграции приложения с сервисом «Москвенок» родители могут контролировать посещаемость ребенка, узнавать состав блюд в меню детей и многое другое», — сказала Ракова.

Проект «Московская электронная школа» появился в 2016 году.В настоящее время им пользуется около 2,8 млн. человек — свыше 60 тыс. педагогов, 1,1 млн. школьников и более 1,7 млн. родителей. Всем участникам доступны разнообразные электронные образовательные программы, презентации, проекты и многое другое.

Внедрение современных ИТ-решений в традиционном образовании помогает повышать доступность обучения и делать образовательный процесс более удобным и увлекательным. Платформа «Московская электронная школа» стала незаменимым спутником для тысяч школьников и их родителей.

«Важно, чтобы доступ к сервисам «МЭШ» москвичи могли получить в любое время и с любого устройства, поэтому было создано мобильное приложение «Дневник МЭШ», — отметил министр правительства Москвы, глава департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.

Он добавил, что с его помощью учебные материалы школьной программы, расписание и оценки всегда находятся под рукой. Например, в сентябре приложением уже воспользовались свыше 850 тыс. уникальных пользователей.​