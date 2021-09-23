РИАМО - 23 сен. С 24 по 27 сентября в выставочном комплексе «Экспоцентр» пройдет 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ). Запланировано 300 мероприятий, включая встречи с писателями, презентации книг и деловую программу для профессионалов отрасли. Об этом сообщается на официальном сайте ярмарки.

Детская программа

Детей и их родителей ожидает увлекательная программа. На презентации детского литературного конкурса им. Корнея Чуковского и премии «Большая сказка» им. Э.Н. Успенского будет возможность встретиться с авторами детских книг: Мариной Аромштам, Оксаной Ивановой, Григорием Кружковым, Юлией Лавряшиной, Ириной Цхай и др. Также состоится встреча с писательницей Еленой Усачевой, автором популярных книг для подростков.

Издательство комиксов Bubble проведет лекцию «Польза комиксов во взаимоотношениях родителя и ребенка» и презентует новый детский комикс «Громада». Детские издательства представят читателям линейку книг в жанре silent book («молчаливая книга»), где повествование ведется исключительно языком иллюстраций.

На ярмарке выступят участники фестиваля короткого рассказа «Кора», который придумали писатель Алексей Олейников и главный библиотекарь Центральной городской детской библиотеки им. А.П. Гайдара Москвы Татьяна Рудишина.

Также состоится презентация международного конкурса юных иллюстраторов New Dreams, который проводят информационное агентство «Синьхуа» (Пекин, КНР) и Международная детская книжная ярмарка «China Shanghai International Children’s Book Fair» (Шанхай, КНР).

Посольство Бразилии проведет онлайн встречу с бразильской детской писательницей Марианжелой Гуаданин «Современные герои из Бразилии: кто они такие?». Автор расскажет, почему она пишет книги для современных детей и как создает своих героев.

Посольство Швеции организует для ММКЯ публичное интервью со Сьюзи Эрзахин, директором шведской Мемориальной премии им. Астрид Линдгрен (ALMA), самой крупной в области детской и юношеской литературы.

Мероприятия для бизнеса

Российский книжный союз совместно с министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ проведут традиционную отраслевую конференцию по проблемам книжного рынка «Книжный рынок России – 2021». В ходе конференции планируется обсудить состояние и перспективы развития российского книжного рынка, основные тенденции книгораспространения в России в первом полугодии 2021 г. и тенденции развития рынка электронных и аудиокниг.

II Международная конференция «Мировая книжная индустрия в новых реалиях: новые технологии, новые вызовы, новые перспективы» будет посвящена цифровым стратегиям и инновациям в сфере маркетинга и продвижения книг.

Специалистов книжного рынка также ждут: отраслевая конференция «Новая экосистема книгоиздания и книгораспространения. Эволюция бизнес-моделей в цифровую эру», конференция авторов, самостоятельно издающих свои произведения «От самиздата – к литературному Олимпу», круглые столы «Самиздат в России: время экспериментов и экономика внимания» и «Аудиосегмент: тенденции рынка, точки роста, технологии маркетинга».

Форум «Книгабайт. Будущее книги» специализируется на актуальных электронных форматах и исследует такие направления как диджитал-маркетинг, онлайн-торговля, цифровизация книжной отрасли в целом. На этот раз ключевой темой форума будет «Книга и литература в цифровой среде». В программе примут участие писатели, литературные критики, сотрудники библиотек, эксперты в области книгоиздания, цифрового издания и компьютерных игр.

Выставки и спецпроекты

В этом году на ММКЯ пройдет выставка «BIB 2019: лауреаты Биеннале иллюстрации в Братиславе». Это крупнейшая выставка иллюстрации и одно из самых важных международных событий в области детской иллюстрации, в которой принимают участие более 300 иллюстраторов из 25 стран.

MIBF Creative – это платформа для обмена знаниями, сотворчества и старта новых бизнес-проектов не только для литераторов и книжных издателей, но и других креативных индустрий: иллюстраторов, дизайнеров, сценаристов, деятелей кино и медиа, индустрии компьютерных игр.

В 2021 фокус MIBF Creative будет смещен на исследование совместного будущего музыкальных и книжных издателей. Обсуждение состоится на конференции проекта «Музыка / Речь», стартовавшего ранее в рамках программы «Книги в городе».