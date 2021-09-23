РИАМО - 23 сен. Тыквовод из подмосковных Луховиц Андрей Гусев в четвертый год подряд вырастил тыкву для выставки в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород». В этом году на мероприятии он представит тыкву весом 700 кг, сообщается в Instagram-аккаунте сада.

В Москве выставка пройдет с 25 сентября до 7 ноября. Нынешняя тыква побьет все исторические рекорды. Также на выставке можно будет увидеть еще несколько десятков финалистов.

Участвовать в выставке будут победители I Всероссийского конкурса по выращиванию тыкв-гигантов, который проходил все последние месяцы. Торжественное взвешивание огромных тыкв состоится 24 сентября в 14:00. Победители получат денежные призы.

В конце выставки огромную тыкву планируют эффектно вскрыть, а мякоть раздать посетителям по ломтям. Также посетители смогут купить семена тыкв у Андрея Гусева.