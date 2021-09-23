РИАМО - 23 сен. Власти столицы намерены выделить около 75 млн рублей на развитие сервисов проката электросамокатов. Субсидии помогут возместить часть затрат на их приобретение, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«В этом году мы продолжим развивать культуру шеринга и экологичный городской транспорт. Правительство Москвы будет поддерживать сервисы аренды электросамокатов, предоставив им субсидии на дальнейшее развитие», — сказал заместитель мэра Москвы, глава столичного Дептранса Максим Ликсутов.

Он добавил, что общий размер субсидии за 2020 год юрлицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по прокату электрических самокатов в столице, составит 75 млн рублей.

В текущем сезоне пользователи сервисов совершили около 6 млн поездок, что в трое превышает показатели предыдущего года. Так, электросамокаты стали важным транспортным средством, связывающим разные районы города.

«За время пандемии электросамокаты наряду с велосипедами стали главными средствами передвижения для курьеров и волонтеров, поэтому за год парк проката расширился с 5 до 25 тыс. единиц, а для сервисов доставки действовали специальные условия», — добавил Ликсутов.​