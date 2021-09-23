РИАМО - 23 сен. 34-я Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) состоится с 24 по 27 сентября в павильоне №5 в «Экспоцентре» на Красной Пресне, сообщается на официальном сайте ярмарки.

В этом году организаторы вынуждены были перенести привычные даты проведения ярмарки из-за эпидситуации. В «Экспоцентре» будут соблюдены все меры предосторожности в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора.

Ярмарка традиционно станет одним из самых ярких культурных событий 2021 года. Она одновременно пройдет в онлайн и в офлайн форматах. Мероприятия будут транслироваться на сайте ярмарки – ММКЯ.РФ, а также «ВКонтакте» – vk.com/mmkya.

Свыше 200 издательств из различных регионов страны представят книги и программу в павильоне и отапливаемых шатрах на улице. Здесь посетители смогут найти книжные новинки 2021 года, бестселлеры, художественную литературу, нон-фикшн, детскую и учебную литературу, а также комиксы и музейные издания. Все книги будут продаваться по издательским ценам.

За 4 дня на ярмарке проведут свыше 300 мероприятий на 9 площадках. Запланированы встречи с авторами, презентации книг, мастер-классы и открытые дискуссии.

На ярмарке выступят писатели Мария Арбатова, Павел Басинский, Полина Дашкова, Вадим Панов, Татьяна Устинова, Сергей Шаргунов и множество других. Новые книги лично презентуют Юлия Дубинина, Раиса Кичигина, Иван Охлобыстин, Александр Проханов, Виктор Ремизов, Карен Шахназаров, Иван Шипнигов и другие популярные российские авторы.