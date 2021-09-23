РИАМО - 23 сен. Страстное желание юноши или девушки похудеть иногда может быть проявлением расстройства пищевого поведения. В таком случае подростку нужна своевременная профессиональная помощь, сообщила РИАМО врач-психотерапевт, психиатр, руководитель центра ментального здоровья «Эмпатия» в Реутове Надежда Панова.

Она уточнила, что говорить о расстройстве пищевого поведения можно тогда, когда человек стремится к чрезмерной, болезненной худобе, постоянно недоволен своим весом и искаженно воспринимает свое тело как чрезмерно полное. Триггером подобных расстройств чаще всего является желание нравиться окружающим, и из массы способов сделать свою внешность привлекательнее подростки выбирают деструктивный.

«Расстройство пищевого поведения - это не блажь юных девушек, а заболевание, порой угрожающее жизни и здоровому развитию. При систематическом недоедании и снижении массы тела ниже нормальной у девушек начинаются гормональные нарушения, прекращаются менструации, страдают все органы и системы, без лечения такие люди могут просто погибнуть от истощения», - сказала Панова.

Она добавила, что не меньшую опасность несет и булимия. При этом заболевании человек переедает, а потом избавляется от съеденного посредством рвоты, приема мочегонных, слабительных и иных препаратов, способных повлиять на аппетит и массу тела. Такое поведение наносит серьезный ущерб здоровью.

«Иногда расстройства пищевого поведения - это проявление начавшегося психического заболевания. В таком случае мотивы отказа от еды будут очень вычурные, бредовые», - предупредила психиатр.

Эксперт также призвала родителей не медлить с обращением к врачу, если расстройство пищевого поведения наблюдается у юноши.

«У молодых людей чаще, чем у девушек, такие расстройства являются признаком серьезной болезни, поэтому необходимо обратиться к детскому психиатру как можно раньше. У девушек, по понятным причинам, расстройства пищевого поведения встречаются гораздо чаще, большой вклад в это вносит установка массовой культуры на худобу», - пояснила Панова.

Если родители столкнулись с расстройством пищевого поведения у своего ребенка, то в первую очередь им необходимо отказаться от попыток решить эту проблему самостоятельно.

«Родителям очень важно не заниматься самодеятельностью, не наказывать и не кормить ребенка насильно - без помощи специалистов такие действия нанесут лишь вред. Ведь в таком случае подросток начинает еще сильнее ненавидеть свое тело, может начаться сильная депрессия, вплоть до нежелания жить. Поэтому родителям нужно обратиться к профессионалам и тщательно выполнять их рекомендации», - заключила Панова.