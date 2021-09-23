РИАМО - 23 сен. Утром в четверг на всей территории Москвы и ближнего Подмосковья идет сильный дождь, следует из данных сервиса «Яндекс. Погода».

На интерактивной карте видно, что особенно сильный дождь идет в районе Зеленограда и Кубинки. Интенсивные осадки также затронули Видное и Балашиху.

Дождь в Московском регионе начался вечером 19 сентября и не прекращался. Синоптики прогнозируют пасмурную и холодную погоду в ближайшие сутки. Относительная влажность воздуха будет около 80%.

Ранее главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова заявила, что дождливая погода не позволит прийти в регион заморозкам в ближайшее время.