РИАМО - 23 сен. Власти Москвы перечислили новые точки притяжения в городских парках, среди них - Розовые аллеи и коворкинг у фонтана в «Сокольниках», новая троллейная трасса в парке Олимпийской деревни, сообщает пресс-служба департамента культуры города.

Заммэра Москвы – глава аппарата мэра и правительства города Наталья Сергунина отметила, что все столичные парки как большие, так и маленькие районные, обновляются каждый год, становясь все более привлекательными и комфортными для людей.

«Они воссоздают исторические и обустраивают новые цветники, высаживают деревья и кустарники, готовят культурную программу, оборудуют современные детские и спортивные площадки. Минувший сезон получился для парков насыщенным и продуктивным», — сказала она.

Парк «Сокольники» расцвел

Фото, сайт парка Сокольники

Один из примеров успешного развития продемонстрировал парк «Сокольники». В прошлом году летом там появился большой розарий, а в этом году его еще больше озеленили, высадив много роз, среди которых есть такие виды, как манстед вуд, николас, Леонардо Да Винчи, Августа Луиза и т.д.

Помимо высадки растений, в парке проложили новые дорожки, сделали фонтаны, комнату матери и ребенка, склад и теплицу для ухода за цветами.

В «Сокольниках» теперь есть новые лавочки, беседки, перголы, сеть фонарей и ландшафтная подсветка.

Олимпийские виды с высоты птичьего полета

Обновился и парк Олимпийской деревни. Здесь над прудами появилась новая троллейная трасса, ее длина превышает 400 м. У горожан появилась возможность пролететь над водой и насладиться видами, пристегнувшись к стальному тросу.

Трасса располагается в центре парка, около главного павильона. Прокатиться можно ежедневно с 10:00 до 21:00. Предполагается, что такая возможность сохранится до наступления холодов.