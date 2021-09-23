РИАМО - 23 сен. Разработчик вакцины от коронавирусной инфекции «КовиВак» Центр им. Чумакова приостановил выпуск препаратов. Это может быть связано с тем, что разработчик устанавливает новое оборудование, позволяющее производить вакцину в масштабных количествах, пишет газета «Коммерсант».

Как рассказал гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, на процесс модернизации может уйти минимум два месяца.

Еще один источник издания считает, что также причиной отсутствия на рынке этого препарата может быть то, что вакцину готовят к экспорту.

Между тем, на вакцину «КовиВак» всегда наблюдался ажиотажный спрос. При этом вакцина не поступает в гражданский оборот с конца августа.

Вакцинация по-прежнему остается главным средством в борьбе с пандемией. Для россиян доступны вакцины «Спутник V», «Спутник Лайт», «КовиВак», «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н».

Ранее Всемирная организация здравоохранения приостановила одобрение российской вакцины от коронавируса «Спутник V», потому что во время инспекции одной из фабрик не были выявлены стандарты надлежащих практик производства.

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