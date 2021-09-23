РИАМО - 23 сен. В четверг жителей Москвы и Московской области ожидает холодная и дождливая погода, в дневные часы температура воздуха составит от 6 до 11 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

Регион будет находиться под влиянием циклона. По-прежнему будет пасмурная и холодная погода, местами пройдет небольшой дождь.



Максимальная температура в столице и области составит 6-11 градусов. Ветер будет дуть восточный, 5-10 м/с.

Относительная влажность воздуха будет около 80%. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт. ст.