РИАМО - 23 сен. В этом году первой в России женщиной-машинистом стала сотрудница ЦППК. На должности помощника машиниста в компании работают уже 5 девушек, и ЦППК продолжает принимать женщин на вакансии, которые раньше считались исключительно «мужскими», сообщили РИАМО в компании.

В качестве помощников машиниста пригородного электропоезда были приняты Анна Чекулаева и Анастасия Козияткина. Анна получила высшее педагогическое образование и даже пару лет работала в школе, однако с детства интересовалась поездами и мечтала трудиться на железной дороге.

«Когда начались разговоры о том, что хотят сократить список профессий, запрещенных для женщин, я, недолго думая, решила схватиться за эту возможность и не отпускать ее», – сказала Чекулаева.

Она оставила педагогическую деятельность и выучилась на помощника машиниста в Колледже железнодорожного и городского транспорта, сейчас работает на маршрутах Курского направления.

«Хочу пожелать девочкам и мальчикам не бояться своих желаний и идти за мечтой, какой бы неосуществимой она ни казалась. Начать все сначала – не страшно. Страшно – не предпринять ни одной попытки сделать себя счастливее», – посоветовала всем Чекулаева.

Козияткина по образованию специалист в сфере агробизнеса, но всегда хотела связать свою жизнь с железной дорогой, поэтому после окончания вуза она устроилась в ЦППК и в течение 4 лет работала на должности кассира. Однако со временем поняла, что хочет управлять поездами, а не наблюдать за ними со стороны, поэтому выучилась на помощника машиниста в том же колледже и 17 сентября вышла на линию.

«Впечатлений и эмоций конечно же море, но самое главное – это дружная и отзывчивая бригада, да и коллектив в целом», – делится впечатлениями Анастасия.

Сейчас любой может обучиться профессии в образовательных учреждениях железнодорожного транспорта и по окончании свободно претендовать на открытую в компании вакансию «Помощник машиниста электропоезда». После того, как сотрудник отработает в должности в течение 6 месяцев, он может претендовать на повышение квалификации и получение должности машиниста электропоезда на ряду с другими работниками.

В 2021 году в ЦППК было принято на работу более 60 машинистов и почти 250 помощников машинистов.