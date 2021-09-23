РИАМО - 23 сен. В Москве на Братеевском мосту начали работать лифты для маломобильных граждан, там создали 4 лифтовые шахты, сообщил сообщил заммэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Он подчеркнул, что шахты оборудованы кабинами, которые будут перевозить пассажиров с одного уровня моста на другой.

«Лифты расположены рядом с лестничными сходам с обеих сторон сооружения, грузоподъемность каждого - до 1 тыс. кг», - сказал Бирюков.

По его словам, подходы к лифтам имеют пандусы с электроподогревом, функция обогрева также предусмотрена на площадках перед лифтами и в вентиляционной системе шахт.

«Внутри лифтовых кабин и на этажных площадках сооружения установлено видеонаблюдение», - отметил Петр Бирюков.

Работа лифтов круглосуточно находится под контролем диспетчеров, в случае возникновения внештатной ситуации на место оперативно прибудет дежурная бригада.