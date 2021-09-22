РИАМО - 22 сен. Команда «Крылья Советов» одержала самую крупную победу за всю историю Кубка России по футболу, победив «Знамя», сообщает Федеральное агентство новостей.

Футболисты забили 10 безответных мячей. Матч проходил в Подмосковье.

2 гола забил 16-летний полузащитник Сергей Пиняев, который вышел в качестве основного игрока команды впервые.

Еще голами в этом матче отметились Гленн Бейл, Денис Якуба, Даниил Липовой.

Иван Сергеев также забил 2 мяча, а Дмитрий Цыпченко оформил хет-трик.

Кубок России по футболу — ежегодное соревнование для российских футбольных клубов, проводимое Российским футбольным союзом.