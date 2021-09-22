РИАМО - 22 сен. Ранее открытый в Электростали парк «Восточный» стал территорией, где отныне увековечена память о Герое Советского Союза Екатерине Деминой, сообщает пресс-служба городского округа.

К праздничной церемонии открытия парка власти города приурочили также открытие мемориала Екатерине Деминой, который нашел свое место в самом сердце нового общественного пространства.

«Мне очень приятно, что на открытии бюста присутствовали не только родные Екатерины Илларионовны, но и те, кто с ней был знаком, и те, кто знал о ее подвигах. Теперь этот парк будет не просто местом отдыха горожан, но и одной из возможных точек, где могут проводиться уроки по истории Великой Отечественной войны», - сказала глава округа Инна Волкова.

История Екатерины Деминой известна далеко за пределами Электростали. Девочка-сирота, воспитанница детского дома, она попала на войну в 15 лет, прибавив к своему возрасту два года.

На фронте была медсестрой, связисткой, разведчицей и единственной девушкой, которая во время Великой Отечественной войны служила в морской пехоте.

После войны, в 1950-м, Екатерина окончила Ленинградский санитарно-гигиенический институт им. Мечникова и приступила к работе заведующей специальной лабораторией санчасти 21 Машиностроительного завода в Электростали.

Бюст в память о Екатерине Деминой был изготовлен в рамках проекта Михаила Сердюкова «Аллея Российской славы».