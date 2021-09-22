РИАМО - 22 сен. В Электростали торжественно открылся парк «Восточный», его реконструкция стартовала в мае, а на днях компания-подрядчик внесла в благоустройство финальные штрихи, сообщает пресс-служба главы округа.

Создание комфортной зоны отдыха велось в рамках национального проекта президента «Жилье и городская среда».

Еще до официального открытия это место успело стать новой точкой притяжения горожан и отныне носит название «Парк «Восточный», которое сами жители выбрали путем открытого голосования.

В знаменательном событии приняли участие глава Электростали Инна Волкова, председатель городского совета депутатов Владимир Пекарев, генеральный директор Машиностроительного завода Дмитрий Багдатьев, а также руководители и сотрудники компании «Сплав», МБУ «Благоустройство», работники администрации, ветераны и жители округа.

За вклад в развитие общественных территорий городского округа Электросталь исполнителям проекта вручили заслуженные награды.

Парк «Восточный» условно разделен на несколько зон. Он имеет пространство для самых маленьких детей с качелями и каруселями, есть площадка с игровыми комплексами, выполненными в морской тематике, для ребят постарше. Подросткам и взрослым оборудовали зоны с тренажерами, шахматными и теннисными столами и поле для волейбола.

Любителям спокойного отдыха придутся по душе скамейки и лежаки, сделанные в едином стиле. А оригинальные фигурки животных и сказочных героев, декоративные деревья и кустарники порадуют любого гостя, независимо от его возраста.